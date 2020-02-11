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Китайская вирусная пневмония

Власти Хайкоу ввели правила работы в условиях вспышки коронавируса

Речь идет о супермаркетах, рынках, отелях, парикмахерских и заправочных станциях

ХАЙКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Власти китайского города Хайкоу в южной провинции Хайнань разработали и приняли перечень правил, которым обязаны следовать компании в работе в условиях вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Городское Управление коммерции и местный Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения выступили с совместным заявлением, в котором призвали местные компании следовать установленным требованиям, чтобы снизить риск дальнейшего распространения вируса. Речь идет о супермаркетах, крестьянских и оптовых рынках, ресторанах, отелях, логистических пунктах, парикмахерских и заправочных станциях.

Власти призвали бизнес перейти на удаленное обслуживание клиентов, в частности, использовать онлайн-заказы и доставку товаров на дом. Они указали на необходимость соблюдать меры предосторожности и не допускать столпотворений в торговых точках, где клиенты обязаны держаться друг от друга на расстоянии как минимум один метр. Обязательным условием является при этом ношение защитной маски. Все компании, работающие с клиентами, обязаны проводить дезинфекцию оборудования и помещений.

Сотрудники должны проверять температуру тела клиентов на входе во внутренние помещения и фиксировать результаты. Под запретом, согласно новым правилам, оказались системы центрального кондиционирования.

В заявлении городских ведомств указывается, что все предприятия, принявшие необходимые санитарные меры, могут возобновить работу.

Теги
КитайХайнаньКитайская вирусная пневмония
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