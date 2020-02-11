Выручка резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" в 2019 году выросла в 3,6 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" по итогам 2019 года составила 36 млрд рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ОЭЗ.

"Выручка по итогам года составила 36 млрд рублей, увеличившись к уровню 2018 года в 3,6 раза", - отметила представитель пресс-службы.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, рост показателя обеспечен тем, что компании-резиденты стали выходить на проектные мощности и увеличивать выпуск продукции, а также расширять производства.

По информации пресс-службы правительства Петербурга, инвестиции в проекты увеличились на 26% и составили 10,44 млрд рублей. За прошлый год на двух площадках ОЭЗ - "Нойдорф" и "Новоорловская" - было создано свыше тысячи новых рабочих мест. Объем налогов резидентов достиг 4,33 млрд рублей - на 133% больше, чем в 2018 году.

В настоящее время на новом участке, присоединенном к площадке "Новоорловская", ведется проектирование инфраструктуры и инновационного центра. Появление третьей площадки ОЭЗ "Санкт-Петербург" обеспечит работу компаний в сфере фармацевтики, IT и энергетики. По поручению губернатора идет подбор подходящего земельного участка.

В настоящее время резидентами ОЭЗ являются 55 компаний, 23 из которых уже запустили лаборатории и производства. С начала деятельности ОЭЗ объем инвестиций резидентов составил 46 млрд рублей, объем налоговых выплат в бюджеты всех уровней - 14,3 млрд рублей. ОЭЗ работает в Петербурге с 2006 года, она размещается на двух участках - "Нойдорф" (18,99 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и "Новоорловская" (163,33 га, Приморский район Санкт-Петербурга). Режим ОЭЗ ТВТ "Санкт-Петербург" действует до 2054 года.