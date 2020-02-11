Счетная палата проверит, как РЖД модернизируют БАМ и Транссиб

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ планирует проверить результаты реализации проекта по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, исполнителем которого выступают "Российские железные дороги", следует из перечня мероприятий ведомства на 2020 год.

"Контрольное мероприятие "Проверка результатов реализации инфраструктурного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей", - значится в материалах Счетной палаты.

БАМ и Транссиб

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн тонн, на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года.

В апреле 2019 года Счетная палата указывала на то, что РЖД в 2018 году не уложились в должные сроки реализации инвестиционных проектов, особенно это было заметно в отношении модернизации магистралей Восточного полигона. В сентябре 2019 года министр транспорта Евгений Дитрих утверждал, что модернизация БАМа и Транссиба уложится в заявленные сроки.

Обновленный проект

Ранее 11 февраля издание РБК со ссылкой на материалы РЖД сообщило, что холдинг подготовил план по ускоренному развитию железных дорог Восточного полигона, сроки реализации планируется сократить на один-два года.

По информации РБК, РЖД планируют ускорить строительство дополнительных железнодорожных путей и развитие станций на участках Мариинск - Тайшет, Междуреченск - Тайшет, Хабаровск - Находка. Перечень включает в себя 50 объектов первого этапа модернизации Восточного полигона, а также объекты, необходимые для реализации проекта по скоростной доставке контейнеров от дальневосточных портов к западным границам России.

Документ также предполагает интенсификацию второго этапа развития магистралей, реализация которого позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год. Новый план устанавливает крайний срок второго этапа на 2023 год вместо первоначального 2024 года.