Акции "Газпрома" на Мосбирже выросли более чем на 4,2%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Газпрома" на Московской бирже выросли более чем на 4,2%, до 234,68 рубля за бумагу, свидетельствую данные торговой площадки на 17:20 мск.

При этом на пике роста стоимость акций достигала 236,18 рубля, что на 4,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Ранее зампред правления холдинга Фамил Садыгов в интервью Bloomberg сказал, что "Газпром" может отказаться от предусмотренных корректировок прибыли на неденежные статьи, чтобы увеличить базу для выплаты дивидендов за прошлый год.

Кроме того, компания представила презентацию, подготовленную ко Дню инвестора в Нью-Йорке, согласно которой "Газпром" планирует увеличить добычу газа на 21% к 2030 году по сравнению с 2019 годом, когда было добыто 500 млрд кубометров газа, а экспорт газа в дальнее зарубежье - на 34%.

По итогам 2019 года "Газпром" ожидает чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на уровне $21,4 млрд против $23,3 млрд годом ранее. Выручка холдинга может составить $126 млрд против $132 млрд в 2018 году. Таким образом, прибыль покажет снижение на 8%, выручка - на 4,5%.