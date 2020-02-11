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Reuters: сделка по передаче акций Сбербанка правительству начнется в апреле

По данным агентства, она пройдет несколькими траншами
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 11 февраля. Сделка по передаче Банком России 50% +1 акция Сбербанка правительству начнется в апреле, пройдет несколькими траншами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По данным собеседников агентства, правительство России планирует завершить покупку акций Сбербанка у Банка России к середине 2021 года, первый этап сделки пройдет весной текущего года.

Ранее сегодня Минфин сообщил, что совместно с Банком России разработан законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.

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Россия
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