Счетная палата проверит расходы на дорогу "Европа - Западный Китай", включая ЦКАД и М-11

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Счетная палата в 2020 году проверит расходование бюджетных средств на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье, а также на проектирование, строительство и ремонт других автодорог международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" (ЕЗК), говорится в перечне контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ведомства.

"Контрольное мероприятие "Проверка использования бюджетных ассигнований, в том числе средств Фонда национального благосостояния, направленных на финансирование инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) в 2019 году" в государственной компании "Российские автомобильные дороги" (г. Москва)", - говорится в материалах.

Аналогичная проверка будет вестись по проектированию и строительству ЕЗК, в который также входит новая платная трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург и автодорога Москва - Казань.

Кроме того, в планах на год стоит проверка платных дорог - концессионных соглашений по строительству автотрассы М-11 на участке от 15 до 58 километра, а также по строительству нового выхода на МКАД с автотрассы М-1 "Беларусь" в 2015-2019 годах и истекшем периоде 2020 года.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 30-50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малая бетонка"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.