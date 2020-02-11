{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Счетная палата проверит расходы на дорогу "Европа - Западный Китай", включая ЦКАД и М-11

Также в планах на год стоит проверка платных дорог

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Счетная палата в 2020 году проверит расходование бюджетных средств на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье, а также на проектирование, строительство и ремонт других автодорог международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" (ЕЗК), говорится в перечне контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ведомства.

"Контрольное мероприятие "Проверка использования бюджетных ассигнований, в том числе средств Фонда национального благосостояния, направленных на финансирование инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) в 2019 году" в государственной компании "Российские автомобильные дороги" (г. Москва)", - говорится в материалах.

Аналогичная проверка будет вестись по проектированию и строительству ЕЗК, в который также входит новая платная трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург и автодорога Москва - Казань.

Кроме того, в планах на год стоит проверка платных дорог - концессионных соглашений по строительству автотрассы М-11 на участке от 15 до 58 километра, а также по строительству нового выхода на МКАД с автотрассы М-1 "Беларусь" в 2015-2019 годах и истекшем периоде 2020 года.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 30-50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малая бетонка"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Объем пенсионных средств НПФ по итогам 2019 года достиг 4,27 трлн рублей
В ЦБ сообщили, что в портфеле пенсионных накоплений преобладает доля вложений в реальный сектор экономики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС