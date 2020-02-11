Airbus объявила о возобновлении работы своего завода в Тяньцзине

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Авиастроительная корпорация Airbus приняла решение возобновить работу своего завода в городе Тяньцзинь. Завод был временно закрыт в связи с распространением коронавируса в Китае. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании.

"Airbus внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом и за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения относительно поездок, которые влияют на Airbus", - отмечается в коммюнике. В нем подчеркивается, что "компания регулярно информирует сотрудников о ситуации и необходимых мерах предосторожности".

"Airbus China соблюдает требования китайского правительства и получила разрешение от китайских властей возобновить работу авиазавода по сборке лайнеров в Тяньцзине", - говорится в сообщении. "Это означает, что он может постепенно увеличивать производство, внедряя при этом все необходимые меры по охране здоровья и безопасности для сотрудников Airbus, что является приоритетом", - отмечается в заявлении на сайте компании.

Работа завода в Тяньцзине была приостановлена 5 февраля из-за распространения коронавируса.