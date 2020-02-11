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"Газпром" ожидает запуск газопровода "Северный поток - 2" к концу 2020 года

Газопровод включает две нитки общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Газпром" ожидает, что газопровод "Северный поток - 2" будет запущен к концу 2020 года. Об этом говорится в презентации "Газпрома", подготовленной ко Дню инвестора в Нью-Йорке.

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"Запуск: конец 2020 года", - говорится в презентации.

"Северный поток - 2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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