Fitch оценил смену основного акционера Сбербанка для клиентов и вкладчиков как нейтральную

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Существенных изменений в стратегии Сбербанка, а также для клиентов и вкладчиков кредитной организации на фоне передачи контрольного пакета банка правительству РФ не произойдет. Такое мнение ТАСС высказал директор аналитической группы по финансовым организациям международного рейтингового агентства Fitch Антон Лопатин.

"Государство все равно останется контролирующим акционером Сбербанка, и вряд ли можно ожидать существенных изменений стратегии. С точки зрения клиентов и вкладчиков данную смену можно рассматривать как нейтральную", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Проект документа, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.

Глава министерства Антон Силуанов позднее сообщил журналистам, что акции Сбербанка будут выкуплены у ЦБ за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих семипроцентный порог, при этом выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты.

Он также заверил, что стратегия Сбербанка останется неизменной и не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан.