ЦБ продает Сбербанк правительству. Почему? И сколько стоит сделка?

Банк России сейчас совмещает роли акционера, регулятора и надзорного органа для Сбербанка, что может приводить к определенному конфликту интересов, объясняют Минфин и ЦБ. Продажа акций поможет отгородить регулятор равно от всех участников финансового рынка и таким образом решить это противоречие.

Осенью 2019 года замминистра финансов Алексей Моисеев рассказывал, как еще в 2014 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала странным, что Центральный банк совмещает функции мегарегулятора и владельца крупнейшего банка в стране.

А глава Сбербанка Герман Греф в интервью Reuters в декабре 2019 года заявил, что не видит проблем в смене акционера и готов работать с Минфином как новым собственником.