ЦБ продает Сбербанк правительству. Почему? И сколько стоит сделка?

Центробанк и Минфин разработали и внесли в правительство законопроект, который предусматривает выход регулятора из капитала Сбербанка. Кабинет министров планирует обсудить инициативу уже 13 февраля. А мы пока коротко рассказываем, что нужно знать о ситуации.
Почему ЦБ отказывается от доли в Сбербанке?
Банк России сейчас совмещает роли акционера, регулятора и надзорного органа для Сбербанка, что может приводить к определенному конфликту интересов, объясняют Минфин и ЦБ. Продажа акций поможет отгородить регулятор равно от всех участников финансового рынка и таким образом решить это противоречие.
Осенью 2019 года замминистра финансов Алексей Моисеев рассказывал, как еще в 2014 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала странным, что Центральный банк совмещает функции мегарегулятора и владельца крупнейшего банка в стране.
А глава Сбербанка Герман Греф в интервью Reuters в декабре 2019 года заявил, что не видит проблем в смене акционера и готов работать с Минфином как новым собственником.
Какова цена вопроса?
ЦБ владеет в уставном капитале Сбербанка 50% плюс одна голосующая акция. Рыночная стоимость этого пакета может составлять 2,766 трлн рублей (по котировкам Сбербанка на 11 февраля 17:00 мск). Сам регулятор в годовом отчете за 2018 год учитывает свой пакет акций Сбербанка по балансовой стоимости — 72,9 млрд рублей.
В декабре 2019 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркивала, что речь идет не о передаче актива, а именно о продаже: "Было бы логично, чтобы правительство купило наш пакет акций Сбербанка, если хочет получать дивиденды на постоянной основе".
Минфин выкупит акции банка по рыночной стоимости за счет денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающих порог в 7% ВВП. На 1 января 2020 года в ФНБ было 7,773 трлн рублей. Сделка начнется в апреле и завершится к середине 2021 года, узнали в агентстве Reuters. В пресс-службе ЦБ уточнили, что скорость реализации зависит от возможности приобретать акции за счет средств ФНБ.
Сколько дивидендов выплачивает Сбербанк?
За 2018 год банк заплатил 43,5% от чистой прибыли, или 361,4 млрд рублей.
В 2020 году этот уровень должен подняться до 50%, а размер чистой прибыли Сбербанка (согласно его стратегии) — до 1 трлн рублей.
До 2017 года ЦБ получал дивиденды и распоряжался ими сам, а с государством рассчитывался из собственной чистой прибыли — по закону он перечисляет в федеральный бюджет 75% от нее. Но с 2017 года ЦБ ничего не перечислял правительству, так как получал убыток. А дивиденды Сбербанка с этого же года пошли напрямую в федеральный бюджет. При этом каждый год это решение подтверждается отдельным законом.
И что будет дальше? Повлияет ли это на клиентов, у которых есть счет или вклад в Сбербанке?
Для обычных граждан эта история не будет иметь большого значения — Сбербанк так и так останется государственным. В Минфине подчеркнули, что смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам россиян.
Греф в январе выразил уверенность, что после смены основного акционера стратегия банка останется неизменной. А российские СМИ отметили, что контрольный пакет акций крупнейшего банка в стране — это важный аппаратный и политический актив, который повлияет на расклад сил в экономическом блоке власти.