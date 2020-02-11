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Счетная палата проверит эффективность специнвестконтрактов с автопроизводителями

СПИКи будут проверены с CLAAS, Peugeot-Citroen и Mazda-Sollers

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Счетная палата в 2020 году проверит эффективность механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК) Минпромторга с концерном CLAAS, группой Peugeot-Citroen и Mazda-Sollers, следует из перечня контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ведомства.

В частности, запланирована проверка эффективности применения механизма специнвестконтрактов в 2016-2019 годах как инструмента стимулирования инвестиционной деятельности в промышленности в Минпромторге, Российском фонде технологического развития, ООО "КЛААС" (Краснодар), ООО "ПСМА Рус" (Калуга) и ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (Владивосток).

Также ведомство в 2020 году проверит, как Минпромторг расходовал средства бюджета на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить капиталовложения в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

ОOO "КЛААС" является дочерним предприятием немецкого производителя сельхозтехники CLAAS, СПИК на 10 лет с компанией был заключен в 2016 году.

СПИК с подразделением концерна Peugeot-Citroen в РФ - ООО "ПСМА Рус" - был заключен в июле 2019 года, предполагается, что в его рамках PSA начнет производство в России двигателя с большим экспортным потенциалом.

ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" - совместное предприятие российского ПАО "Соллерс" и Mazda Motor Corporation, созданное в 2011 году. Специнвестконтракт с компанией был заключен в 2016 году.

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