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Банкам могут разрешить не создавать резервы по уже выданным госгарантиям

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что этот вопрос обсуждают Минфин и ЦБ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минфин и ЦБ обсуждают вопрос отказа от создания резервов банками по уже выданным госгарантиям. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.

"Сейчас активно идет дискуссия с Центральным банком, чтобы добиться того, чтобы по уже выданным гарантиям резервы не создавались", - пояснил он.

Ранее, комментируя поправку в Бюджетный кодекс, которая предполагает автоматический отзыв гарантии, выданной правительством РФ, в случае нецелевого использования по ней кредитных средств, министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что ведомство не планирует вводить никаких ужесточающих действие госгарантий требований для банков.

По его словам, правительство заинтересовано в сохранении института гарантий, данный механизм работает и будет продолжать работать.

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