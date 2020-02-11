В Ингушетии будут помогать жителям, открывающим бизнес по заготовке и продаже древесины

МАГАС, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены оказывать поддержку жителям региона, которые хотят заняться бизнесом по заготовке и продаже древесины, сообщает во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

"Лес может стать отличной площадкой для бизнеса жителей региона, тем более в условиях безработицы. Аренда земли, можно сказать, чисто символическая, а доходы могут быть очень хорошие, необходимо только работать в согласии с законом. Наша задача сегодня - донести это до населения республики, мы должны сделать все, чтобы те, кто может зарабатывать на лесе законно, зарабатывали и чиновники на местах им помогали, а те, кто не может - не воровали", - передает пресс-служба слова и. о. председателя правительства региона Владимира Сластенина.

Он также дал поручение разработать дорожную карту координационной деятельности компетентных структур в сфере лесного хозяйства в регионе с включением в эту карту строящегося в Сунженском районе лесоперерабатывающего комбината "Мужичи", который будет открыт до конца 2020 года.

"Да, нам поручили разработать дорожную карту в течение месяца, но я думаю, что уже через неделю-две мы завершим эту работу. Для ее разработки мы будем привлекать всех заинтересованных лиц и уже потом выберем самые оптимальные варианты, в том числе и поддержки бизнеса. Нам надо эту работу ввести в правовое русло, чтобы людей не ущемляли в работе, чтобы создавать дополнительные рабочие места, но при этом чтобы не страдал лес. Нам необходимо найти всеобъемлющее решение", - сказал ТАСС и. о. замминистра природных ресурсов региона Ахмед Шадиев.

Как уточняет пресс-служба Сунженского района республики, где находится большая часть земель лесного фонда региона, в районе проводятся проверки по выявлению незаконных пилорам. "В ходе двух инспекционных выездов рабочей группой выявлено свыше 20 незарегистрированных предприятий лесопильного производства. Контрольные мероприятия будут продолжаться и дальше на всей территории района", - говорится в сообщении.

По данным Минприроды региона, общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от общей площади республики, из них покрытые лесом земли - 78,2 тыс. га. Все леса республики по целевому назначению отнесены к защитным типам. Общий запас древесины в лесах составляет 12296,8 тыс. куб. м, а средний годичный прирост запаса древесины - 149,5 тыс. куб. м.