Число представителей ЦБ в набсовете Сбербанка может сократиться до трех

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Число представителей Банка России в наблюдательном совете Сбербанка может сократиться до трех человек. Кандидаты должны быть выдвинуты до 18 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ РФ.

"Кандидаты в набсовет Сбербанка должны быть выдвинуты до 18 марта, Банк России ведет консультации с правительством и АП [администрацией президента] по данному вопросу. Предварительно предполагается, что количество сотрудников Банка России в составе следующего набсовета сократиться до трех человек", - сказали в пресс-службе.

Сейчас в наблюдательный совет Сбербанка входят от ЦБ РФ первые зампреды Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, советник председателя ЦБ Надежда Иванова и главный аудитор Валерий Горегляд.

Ранее Минфин сообщил, что совместно с Банком России разработан законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет Банка России в размере 50% плюс одна акция будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.