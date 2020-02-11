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Правительство 13 февраля может обсудить законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка

В пресс-службе ЦБ отметили, что документ не устанавливает каких-либо сроков продажи

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ 13 февраля может рассмотреть законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

"В четверг предполагается обсуждение законопроекта на правительстве. Что касается сроков продажи, то законопроект не устанавливает каких-либо сроков, поэтому скорость реализации зависит от возможности приобретать акции за счет средств ФНБ", - отметили в пресс-службе.

Законопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих ЦБ, направлен в правительство. Документ совместно разрабатывали ЦБ и Минфин. Предполагается, что правительство выкупит пакет ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния.

Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка.

В ЦБ также уточнили, что акции будут проданы по рыночной стоимости, "формула определения которой указана в законе". "Средневзвешенная цена за шесть полных месяцев до даты первой сделки. Эта цена будет применяться в отношении всего пакета", - пояснили в пресс-службе.

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