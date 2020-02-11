Стоимость онкоцентра в Карелии увеличилась на 250 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 февраля. /ТАСС/. Окончательная стоимость строительства онкологического центра в Карелии выросла на 250 млн рублей и составит 5,48 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил вице-премьер республики Игорь Корсаков.

"Теперь окончательная стоимость проекта 5,48 млрд рублей, собственно, на 250 млн больше, [чем планировалась]", - сказал он во время выступления на рабочей группе заксобрания Карелии по совершенствованию онкопомощи.

Увеличение итоговой стоимости зампредседателя правительства Карелии объяснил затянувшейся работой над проектом онкоцентра. В первоначальных расчетах учитывались цены второго квартала 2019 года. Однако при утверждении проекта Главгосэкспертиза направила порядка 60 замечаний, что не позволило получить готовый проект к концу 2019 года. Поэтому итоговую стоимость проекта пересчитали с учетом цен третьего квартала 2019 года.

"Вся необходимая информация сегодня представлена в Главгосэкспертизу, вопросов у них нет. Понимая, что экспертиза в какой-то степени затянулась, на этой неделе они уже пишут заключения по технической части. По сути, на следующей неделе мы планируем получить полное заключение", - отметил Корсаков.

Ранее ТАСС сообщал, что строительство нового онкоцентра стоимостью 5,3 млрд рублей начнется в Карелии в конце 2019 года. Объект на 200 коек и поликлиникой планировали возвести к 100-летию республики, которое отпразднуют 5 сентября 2020 года. Поддержку со стороны Минздрава РФ проект получил после скачка смертности от новообразований в регионе в 2018 году. Кроме того, нынешнее здание, где размещаемся республиканский онкодиспансер, испытывает сильный дефицит в площадях для размещения современного оборудования и развития онкопомощи пациентам. Так, из-за нехватки места руководство лечебного учреждения не смогло открыть центр реабилитации для пациентов, перенесших лечение.