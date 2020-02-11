В модернизацию Балаковской АЭС инвестируют около 76 млрд рублей

САРАТОВ, 11 февраля. /ТАСС/. АО "Концерн Росэнергоатом" планирует инвестировать порядка 76 млрд рублей в Балаковскую атомную электростанцию (БАЭС), что позволит продлить сроки эксплуатации энегоблоков, сообщил во вторник журналистам министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

"В сфере электроэнергетики Саратовской области до 2023 года реализуются инвестиционные проекты по продлению сроков эксплуатации энергоблоков на Балаковской АЭС. Суммарный объем инвестиций - 76 млрд рублей", - сказал Архипов на заседании коллегии министерства.

Балаковская АЭС расположена в 10 километрах от города Балаково и является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй - в 1987, третий - в 1988 и четвертый - в 1993 году.

БАЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.