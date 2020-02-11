Псковские власти предоставят инвесторам за 5 лет налоговые льготы на сумму в 236 млн руб.

ПСКОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области в течение ближайших пяти лет предоставят инвесторам налоговые льготы на запуск новых проектов на общую сумму в 236 млн рублей. Благодаря этому региональный бюджет, который является дефицитным, получит от работы новых производств более 1 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

"Сегодня на инвестиционной комиссии региона рассматривались уже реализованные проекты, которые обратились в администрацию Псковской области за получением поддержки в виде налоговых льгот на прибыль и налога на имущество. Я посчитал, в целом, если взять объем осуществленных инвестиций по этим проектам, он составил более 1,8 млрд рублей. При этом общий объем налоговых льгот по всем проектам, по ним за 5 лет составит 236 млн рублей. При этом налоговые платежи, которые поступят за пятилетний период в Псковскую область составят порядка 1 млрд 150 млн рублей", - сказал Михеев.

Он отметил, что в основном инвесторы в Псковской области реализуют проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства. Главное условие для получения налоговых льгот - проводить модернизацию производства и использовать высокотехнологичное оборудование.

"Это проекты, связанные с производством: промышленное производство, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, пищевая промышленность. Это в первую очередь кабельный завод "Аллюр", они поэтапно модернизируются на протяжении многих последних лет. Сейчас они построили новый производственный цех, закупили часть оборудования, часть инвестиций они еще планируют вложить. "Великолукский агропромышленный холдинг" заявил очередной этап своего развития. Это самый крупный из представленных сегодня на комиссии инвестиционных проектов, у них объем инвестиций 1,6 млрд рублей", - уточнил Михеев.