Суд в Москве продлил арест трем фигурантам дела Калви

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 13 февраля арест трем фигурантам дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви - Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд принял решение продлить меру пресечения Абгаряну, Зюзину и Владимирову и постановил оставить их под стражей до 13 февраля", - сказали в суде.

Ранее Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о продлении срока ареста фигурантам до 13 февраля и направил его на пересмотр.

По делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" проходят, помимо Калви, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров. Калви, Дельпаль, Кордичев и Цакунов содержатся под домашним арестом.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.