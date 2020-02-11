СП: обновление стратегии развития СКФО требует сбора реальных статистических данных

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сбор новых статистических данных о Северном Кавказе, в полной мере отражающих реальность, должен быть проведен в качестве подготовительного этапа к обновлению Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2025 года. Об этом сообщила ТАСС аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

"Что касается Стратегии, она была написана в 2010 году, ее надо переделывать, но, чтобы ее переделать, нужны реальные статистические данные - над этим, сказал Юрий Трутнев [вице-премьер РФ], работа будет начата. Это, я считаю, совсем другой подход и другое управление макрорегионом", - сказала она.

Орлова отметила, что Счетной палатой неоднократно проводились проверки институтов развития макрорегиона - "Корпорации развития Северного Кавказа" и "Курортов Северного Кавказа" - по итогам которых было установлено, что они "сработали не так, как планировалось". "На рубль, вложенный бюджетных денег очень мало частных инвестиций, хотя территория имеет огромные возможности как туристического кластера, так и горных регионов. Практически все регионы Северного Кавказа они получают дотации - с 2015 года [по 2019 год] поддержка составила 2 трлн рублей, практически 60% - деньги федерального бюджета", - добавила она.

Аудитор Счетной палаты отметила, что отдельного внимания заслуживает сфера образования. "В настоящее время возможно и на Северном Кавказе иметь хотя бы один вуз высокого международного уровня <…> Основной акцент мы делаем на цифровизацию, - если мы сможем это сделать, тогда будет меньше и теневой экономики, это возможностей для молодежи оставаться, получать достойную заработную плату", - сказала Орлова.

Она также обратила внимание на необходимость развития такого раздела медицины как курортология, перспективы создания межрегиональной программы по восстановлению реки Терек. "Мы прекрасно понимаем, что создание новой экономики, может быть не высокоиндустриальной экономики, а экономики сервиса, услуг, туризма, образовательных услуг, медицинских, курортологических - это такой, я считаю, "взгляд в будущее" на Кавказ", - пояснила аудитор Счетной палаты.

По ее словам, на сегодняшний день в макрорегионе "сделано главное - в регион пришла стабильность". "Теперь необходимо, чтобы эта стабильность помогла развитию, - для этого необходима работа всех органов власти, начиная с органов местного самоуправления. Конечно, есть проблемы с землей, в сфере сельского хозяйства, нужно учитывать, что традиционно складывалось так, что Кавказ - это многонациональные республики, и здесь очень важна толерантность, уважительное отношение. Мы как раз ищем сейчас пути, которые могли дать очередной такой рывок в развитии Северного Кавказа как макрорегиона, который бы смог действительно заявить о себе, и в том числе то, что касается горных регионов", - пояснила Орлова.