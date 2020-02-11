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Бюджет Ростовской области получил 3,8 млрд руб. после вывода из тени 300 тыс. работников

По словам министра труда и социального развития региона, легализация труда обеспечила увеличение страховых взносов на 2,7 млрд рублей

РОСТОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Бюджет Ростовской области пополнился на 3,8 млрд рублей за пять лет благодаря выводу из тени 300 тыс. работников, сообщила на совещании во вторник министр труда и социального развития региона Елена Елисеева.

"Легализация труда позволила пополнить бюджет Ростовской области на 3,8 млрд рублей [с 2015 года] и обеспечила увеличение страховых взносов на 2,7 млрд рублей", - сказала она.

Министр уточнила, что "из тени" удалось вывести 300 тыс. работников и они заключили трудовые договоры. "В сфере трудовых отношений за 2015-2019 годы удалось добиться положительных результатов. За эти годы более 300 тыс. работников были выведены из тени и заключили трудовые договоры", - добавила она.

"За последние пять лет заработная плата в целом по области выросла на 40,1%, а в 2019 году темпы роста превысили среднероссийские. Это стало возможным в том числе благодаря 100-процентному исполнению майских указов президента Российской Федерации 2012 года", - отметила Елисеева.

Легализации труда и росту заработной платы, по данным министерства, способствует реализация соглашения между правительством Ростовской области, работодателями и профсоюзами. С 2017 по 2019 годы удалось добиться присоединения к соглашению 73% действующих организаций (10 860 организаций), в том числе 1,5 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Теги
РоссияРостовская область
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