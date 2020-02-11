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Новгородские власти погасили долги учреждений образования, копившиеся несколько лет

Сумма задолженности составляла 61,5 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Новгородской области при поддержке федерального центра полностью погасили просроченную кредиторскую задолженность в сумме 61,5 млн рублей в более чем 100 новгородских учреждениях образования. Долг за детскими садами, школами, образовательными центрами существовал несколько лет, сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства региона во вторник.

"На сегодняшний день просроченная кредиторская задолженность погашена во всех образовательных организациях Новгородской области. На ее погашение был направлен 61,5 млн рублей, из которых почти 55 млн рублей - федеральные средства", - сказал собеседник агентства.

Также представитель пресс-службы уточнил, что задолженность в общей сложности у 118 школ, детских садов и других новгородских центров образования в 14 районах региона копилась на протяжение 2-3 лет.

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, в 2019 году с помощью федеральных средств (1,7 млрд рублей), полученных регионом на так называемое бюджетное выравнивание, также погасили долг региональных медучреждений.

Теги
РоссияНовгородская область
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