Трамп указал на снижение индекса Dow Jones в связи с выступлением главы ФРС

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник связал снижение индекса Dow Jones с выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центрального банка, Джерома Пауэлла на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Когда Джером Пауэлл начал сегодня [во вторник] свое выступление, Dow вырос на 125 [пунктов] и продолжал повышаться. По мере выступления [главы ФРС] он [индекс] неуклонно снижался, как обычно, и сейчас опустился на 15 [пунктов]", - отметил президент. Он в очередной раз подверг критике Пауэлла в связи с тем, что тот не понижает базовую учетную ставку.

ФРС 29 января сохранила базовую учетную ставку на уровне 1,5-1,75%, как и ожидалось рынком. Этот показатель был сохранен после трех понижений подряд в прошлом году.

Трамп постоянно подвергает критике политику финрегулятора и ее руководство. Глава вашингтонской администрации и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую учетную ставку. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки Пауэлла. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.