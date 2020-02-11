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"Газпром" хочет освободить российские трубопроводы от норм Газовой директивы на 20 лет

Зампред правления холдинга Елена Бурмистрова отметила, что оператор "Северного потока - 2" направил соответствующую заявку в Федеральное сетевое агентство Германии своевременно

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - попросила освободить трубопровод от норм обновленной Газовой директивы сроком на 20 лет, сообщила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова в ходе Дня инвестора компании.

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Она добавила, что европейские партнеры реализуют проект по плану и оператор направил заявку своевременно.

17 января Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG с просьбой вывести российские газопроводы из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Ожидается, что заявки будут рассмотрены до 23 мая.

Поправки в Газовую директиву ЕС были одобрены в апреле 2019 года. Суть изменений - распространение ключевых принципов регулирования европейского рынка газа не только на сухопутные, но и на морские газопроводы в территориальных водах государств ЕС. Требования, в частности, предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Другое требование - доступ к трубопроводу других поставщиков газа. Это означает, что "Газпром" сможет использовать лишь половину мощностей газопровода.

Германия получила право ограничивать действия Газовой директивы по согласованию с Еврокомиссией.

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