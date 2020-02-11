"Аэрофлот" подал в суд на ФАС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление "Аэрофлота" о признании решений и действий (бездействий) незаконными к Федеральной антимонопольной службе России с привлечением в качестве третьего лица АО "Международный аэропорт Иркутск". Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Заявление зарегистрировано 10 февраля 2020 года. Подробности искового заявления пока не уточняются.

Международный аэропорт Иркутска обслуживает более 2 млн пассажиров в год, расположен в черте города. В нем два терминала - внутренних и международных линий. Планируется, что в новом терминале будут обслуживаться все рейсы. В 2015 году иркутский аэропорт был передан из федеральной собственности в областную.