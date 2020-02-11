{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Аэрофлот" подал в суд на ФАС

В качестве третьего лица привлекли аэропорт Иркутска
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление "Аэрофлота" о признании решений и действий (бездействий) незаконными к Федеральной антимонопольной службе России с привлечением в качестве третьего лица АО "Международный аэропорт Иркутск". Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Заявление зарегистрировано 10 февраля 2020 года. Подробности искового заявления пока не уточняются.

Международный аэропорт Иркутска обслуживает более 2 млн пассажиров в год, расположен в черте города. В нем два терминала - внутренних и международных линий. Планируется, что в новом терминале будут обслуживаться все рейсы. В 2015 году иркутский аэропорт был передан из федеральной собственности в областную.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной в 2020 году
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи пояснил, что изменения буду касаться, главным образом, исполнения процедур и стандартов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС