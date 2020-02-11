Россия поставила в Китай 2 млн медицинских масок и медикаменты

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. РФ поставила Китаю 2 млн медицинских масок и необходимые медикаменты в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил во вторник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале .

"Мы буквально на днях отгрузили груз гуманитарной помощи в Китай - это 2 млн масок в самолете, плюс достаточно большое количество халатов, медикаментов, которые мы отправили нашим китайским друзьям", - сказал он.

По словам Мантурова, спрос на медицинские маски в РФ полностью удовлетворен, а рост цен на них недопустим.

"Что касается цены [на медицинские маски],... это неприемлемо. Что касается количества, которое производится нашими предприятиями, мы полностью обеспечиваем потребность [населения]", - сказал он.

Россия может увеличить производство медицинских масок до 1,5 млн в сутки с нынешних 1,2 млн, добавил Мантуров.

"1 млн 200 тыс. масок в сутки производится, при этом далеко не все предприятия перешли в трехсменный режим работы. И при необходимости без наращивания мощностей, мобилизуя только дополнительное рабочее место, мы можем обеспечить до 1,4 млн - 1,5 млн [масок] в сутки",- сказал он.

По словам министра, три самых крупных производителя ежедневно выпускают 900 тыс. масок, всего в стране такую продукцию производят около 20 компаний.