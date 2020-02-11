ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной в 2020 году

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Европейский Союз в текущем году планирует провести всю подготовительную работу, связанную с пересмотром Соглашения о свободной торговле Украины с ЕС. Об этом во вторник заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи на совместном с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком брифинге в Киеве.

"В наших планах - пересмотр Соглашения о свободной торговле Украины с ЕС и приложений к нему. Мы планируем сделать всю подготовительную работу в этом году, чтобы быстрее провести переговоры и подписать документы", - отметил он.

Варгейи пояснил, что изменения при пересмотре соглашения буду касаться, главным образом, исполнения процедур и стандартов. "В Европейском Союзе наиболее важной частью является законодательство с точки зрения технических стандартов. Первый вопрос, с которым мы подходим, чтобы гармонизировать [украинские стандарты с европейскими], - необходимо посмотреть, какие правила на Украине и в ЕС, мы сравниваем правила. Потом мы смотрим на исполнение правил, процедур, стандартов", - сообщил еврокомиссар. По его словам, после прохождения этих стадий, ЕС может дать дополнительные рекомендации Украине, "чтобы была осуществлена полная гармонизация".

Варгейи считает, что завершение этих процедур до конца года будет "хорошим результатом". После этого, добавил он, можно будет говорить о подписании документа.

Варгейи также призвал Украину решить все вопросы, связанные с защитой прав представителей национальных меньшинств.

"Если говорить про национальные меньшинства, то очень важно достигнуть такого развития событий, чтобы все нерешенные вопросы, касающиеся защиты их прав, были решены", - призвал Варгейи.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале по итогам переговоров с еврокомиссаром сообщил, что для Украины приоритетом является так называемый "промышленный безвиз, то есть подписание Соглашения о соответствии промышленной продукции". "Мы ожидаем приезда предварительной оценочной миссии для старта переговоров", - отметил он. По мнению главы правительства, это создаст благоприятные условия для украинских экспортеров. "Последним заданием Украины для начала переговоров о "промышленном безвизе" стал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Парламент принял его еще в декабре", - напомнил он.

Соглашение о свободной и всеобъемлющей зоне свободной торговли ЕС с Украиной было подписано 1 января 2016 года, в полном объеме вступило в силу 1 сентября 2017 года.