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Мантуров: 99% продуктов питания в магазинах РФ произведены на отечественных предприятиях

Министр промышленности и торговли отметил, что Минпромторг активно сотрудничает с коллегами из Минсельхоза по этому вопросу

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Порядка 99% продуктов питания в магазинах РФ в настоящий момент имеют отечественное производство. Об этом заявил во вторник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

"Если вы помните 90-е годы, когда мы с вами в магазин приходили, было все импортное, включая огурцы, а когда сегодня ты приходишь, то у нас 99% продуктов российские. Я только рад", - сказал он.

Мантуров также отметил, что министерство активно сотрудничает с коллегами из Минсельхоза по этому вопросу.

Ранее Минпромторг совместно с Ассоциацией "Росспецмаш" и производителями оборудования для общественного питания и торговли подготовил проект изменений в постановление, предполагающий запрет доступа иностранных поставщиков к госзаказу на ряд категорий оборудования для общественного питания.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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