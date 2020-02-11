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Китайская вирусная пневмония

Китай призвал членов ВТО воздержаться от торговых ограничений в связи с коронавирусом

Представитель Китая заявил, что если на экономику страны повлияет "чрезмерная реакция", то это неминуемо скажется на мировой экономике

ЖЕНЕВА, 11 февраля. /ТАСС/. Китай призвал членов Всемирной торговой организации (ВТО) воздержаться от введения коммерческих ограничений по мотивам, связанным со вспышкой в стране коронвируса. Об этом представитель КНР заявил во вторник на заседании комитета по упрощению процедур торговли, сообщил журналистам на условиях анонимности один из торговых представителей в Женеве, хорошо знакомый с данным вопросом.

"Представитель Китая, взявший слово перед завершением заседания комитета, выразил надежду, что члены ВТО будут следовать правилам ВТО, уважать авторитет и профессиональные рекомендации Всемирной организации здравоохранения и воздержатся от расширения введения ненужных торговых ограничений", - подчеркнул источник.

Китайский делегат, отметил он, напомнил, что КНР вносит крупный вклад в мировую экономику. По его словам, если на экономику страны повлияет "чрезмерная реакция", то это неминуемо скажется на мировой экономике. В этой связи, по его словам, члены организации "должны вместе работать над сохранением нормального осуществления глобальной коммерции и достижения экономического роста в интересах всех". Китайский представитель также привлек внимание к позиции Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые констатировали, что усилия КНР привели к снижению риска для мировой экономики. Он поблагодарил членов ВТО за поддержку, отметив, что Пекин продолжит делиться информацией о коронавирусе в открытой и транспарентной форме.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-19 (ранее его называли 2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 42,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4 тыс. человек.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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