{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пакет ЦБ в Сбербанке будет продан поэтапно

Правительство обсудит законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка 13 февраля
Дом правительства РФ Ладислав Карпов/ТАСС
Описание
Дом правительства РФ
© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Покупка пакета ЦБ в Сбербанке предполагает этапность, так как в ФНБ недостаточно средств для приобретения всего пакета одномоментно, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

На эту тему
ЦБ продает Сбербанк правительству. Почему? И сколько стоит сделка?

Законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка правительство обсудит в четверг.

"В четверг предполагается обсуждение законопроекта на правительстве. Пакет акций Сбербанка приобретается за счет средств ФНБ - то есть только в части превышения 7% ВВП. Так как в ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно, то есть [будет] этапность", - сообщили в пресс-службе Минфина.

По прогнозам министерства, средства в ФНБ для выкупа у ЦБ пакета Сбербанка должны быть сформированы в достаточном объеме за 12 месяцев при прогнозных ценах на нефть.

"В целом, по нашим прогнозам, за 12 месяцев средства в ФНБ в достаточном объеме для выкупа всего пакета должны сформироваться. Конкретные даты приобретения будут определены позднее", - отметила пресс-служба.

Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Проект документа, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Глава министерства Антон Силуанов сообщил журналистам, что акции Сбербанка будут выкуплены у ЦБ за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих 7-процентный порог, при этом выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Все они позволяют использовать сети 5G
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС