Пакет ЦБ в Сбербанке будет продан поэтапно

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Покупка пакета ЦБ в Сбербанке предполагает этапность, так как в ФНБ недостаточно средств для приобретения всего пакета одномоментно, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

Законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка правительство обсудит в четверг.

"В четверг предполагается обсуждение законопроекта на правительстве. Пакет акций Сбербанка приобретается за счет средств ФНБ - то есть только в части превышения 7% ВВП. Так как в ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно, то есть [будет] этапность", - сообщили в пресс-службе Минфина.

По прогнозам министерства, средства в ФНБ для выкупа у ЦБ пакета Сбербанка должны быть сформированы в достаточном объеме за 12 месяцев при прогнозных ценах на нефть.

"В целом, по нашим прогнозам, за 12 месяцев средства в ФНБ в достаточном объеме для выкупа всего пакета должны сформироваться. Конкретные даты приобретения будут определены позднее", - отметила пресс-служба.

Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Проект документа, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Глава министерства Антон Силуанов сообщил журналистам, что акции Сбербанка будут выкуплены у ЦБ за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих 7-процентный порог, при этом выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты.