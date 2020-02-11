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Приватбанк выставил на продажу семь нефтебаз на Украине со скидкой до 90%

Стартовая цена некоторых производственных комплексов составила $40,9 тыс.

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Украинский Приватбанк выставил на аукцион семь нефтебаз в нескольких областях Украины со скидками до 90%. Об этом в среду сообщили в пресс-службе государственной системы электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ".

"Приватбанк распродает нефтебазы, которые находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Сумской областях. Семь нефтебаз со скидками от 7% до 90% можно приобрести 20 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "СЕТАМ" в Facebook.

Согласно информации, некоторые производственные комплексы, которые стоили более 10 млн гривен ($409 тыс.), выставлены на аукцион по стартовой цене до 1 млн гривен ($40,9 тыс.).

Ранее Приватбанк выставил на аукцион половину административно-общественного комплекса в Днепре (бывший Днепропетровск), в который входит здание, известное как резиденция генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

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