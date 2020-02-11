Минпромторг не ожидает сбоев в производстве обезболивающих средств на опийном маке

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Производство обезболивающих препаратов на основе наркосодержащего опийного мака будет запущено на Московском эндокринном заводе в этом году без каких-либо перебоев. Об этом заявил во вторник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

"До конца года последние номенклатуры [лекарственных препаратов на основе опийного мака] мы запустим на Московском эндокринном заводе. При этом никаких сбоев, с учетом закупки, уже не будет точно", - сказал он.

Мантуров также отметил, что Московский эндокринный завод является единственным предприятием, производящим обезболивающие препараты на основе опийного мака.

Ранее глава Минпромторга заявил, что производство опийного мака в медицинских целях в РФ планируется на 2021 год. По его словам, мак будет выращиваться на площади порядка 200 га.

26 июня 2019 года Совет Федерации одобрил закон, который разрешает выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств.