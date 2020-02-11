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Минпромторг не ожидает сбоев в производстве обезболивающих средств на опийном маке

Глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что на Московском эндокринном заводе запустят последние номенклатуры лекарственных препаратов на основе опийного мака до конца года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Производство обезболивающих препаратов на основе наркосодержащего опийного мака будет запущено на Московском эндокринном заводе в этом году без каких-либо перебоев. Об этом заявил во вторник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

"До конца года последние номенклатуры [лекарственных препаратов на основе опийного мака] мы запустим на Московском эндокринном заводе. При этом никаких сбоев, с учетом закупки, уже не будет точно", - сказал он.

Мантуров также отметил, что Московский эндокринный завод является единственным предприятием, производящим обезболивающие препараты на основе опийного мака.

Ранее глава Минпромторга заявил, что производство опийного мака в медицинских целях в РФ планируется на 2021 год. По его словам, мак будет выращиваться на площади порядка 200 га.

26 июня 2019 года Совет Федерации одобрил закон, который разрешает выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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