{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Дагестана планируют в два раза сократить количество объектов долгостроя в 2020 году

Из реестра объектов незавершенного строительства в ближайшее время могут исключить 1163 объекта

МАХАЧКАЛА, 11 февраля. /ТАСС/. Количество объектов незавершенного строительства в Дагестане планируется сократить вдвое - из 2166 незавершенных объектов в ближайшее время могут исключить 1163 объекта. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов во вторник на еженедельном рабочем совещании у главы региона Владимира Васильева.

"За 2019-2020 годы нами было предусмотрено возобновление финансирования по 109 объектам [незавершенного строительства]. В результате работы межведомственной комиссии было выявлено 2166 объектов незавершенного строительства на сумму 43 млрд рублей. По предварительной информации, которая имеется благодаря проводимой сейчас инвентаризации, объектов, которые завершены и могут быть исключены из списка незавершенных объектов, - 1163", - сказал Гусейнов.

По его словам, больше всего объектов - 666 - планируется исключить из реестра объектов незавершенного строительства Управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района и восстановления Ауховского района, в котором всего 915 объектов долгостроя.

"По этим 666 объектам уже готовы материалы, чтобы внести в установленном порядке при подготовке отчетных документов в министерство финансов [региона] по итогам 2019 года. По Минстрою Дагестана - у них 307 объектов незавершенного строительства, 41 объект уже завершен, по ним нужно внести соответствующую документацию", - уточнил первый вице-премьер.

Он добавил, что большое число недостроенных объектов в республике находится и в муниципальной собственности - всего 646. "Из них 341 объект построен, 305 - незавершенные объекты. По 341 объекту, которые построены, но пока еще относятся к объектам незавершенного строительства, прошу глав муниципальных образований провести соответствующую работу. До 1 апреля есть время для внесения документов в Министерство финансов Республики Дагестан", - сказал вице-премьер.

Возобновление строительства

Глава Дагестана Владимир Васильев в понедельник на стратегической сессии "О приоритетах развития Северного Кавказа" в Счетной палате РФ сообщил, что власти региона в 2020 году планируют возобновить строительство, по крайней мере, 27 объектов долгостроя. В первую очередь, взяты объекты "с наиболее высокой степенью готовности", уточнил глава региона. В 2019 году было возобновлено строительство 82 объектов незавершенного строительства.

Васильев подчеркнул, что наличие значительного количества объектов незавершенного строительства является актуальной в целом для страны и для Дагестана, в частности. По его мнению, в этом вопросе нужны новые подходы и темпы по сокращению такого рода объектов.

Ранее Счетная палата выявила более 4 тыс. недостроенных объектов в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Общая сумма средств, направленных на их строительство, превышает 160 млрд рублей. Как отмечалось, наибольшее количество объектов, приостановленных без процедуры консервации, были выявлены в Чечне (464) и Дагестане (387).

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Все они позволяют использовать сети 5G
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС