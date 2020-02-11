Власти Дагестана планируют в два раза сократить количество объектов долгостроя в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 11 февраля. /ТАСС/. Количество объектов незавершенного строительства в Дагестане планируется сократить вдвое - из 2166 незавершенных объектов в ближайшее время могут исключить 1163 объекта. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов во вторник на еженедельном рабочем совещании у главы региона Владимира Васильева.

"За 2019-2020 годы нами было предусмотрено возобновление финансирования по 109 объектам [незавершенного строительства]. В результате работы межведомственной комиссии было выявлено 2166 объектов незавершенного строительства на сумму 43 млрд рублей. По предварительной информации, которая имеется благодаря проводимой сейчас инвентаризации, объектов, которые завершены и могут быть исключены из списка незавершенных объектов, - 1163", - сказал Гусейнов.

По его словам, больше всего объектов - 666 - планируется исключить из реестра объектов незавершенного строительства Управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района и восстановления Ауховского района, в котором всего 915 объектов долгостроя.

"По этим 666 объектам уже готовы материалы, чтобы внести в установленном порядке при подготовке отчетных документов в министерство финансов [региона] по итогам 2019 года. По Минстрою Дагестана - у них 307 объектов незавершенного строительства, 41 объект уже завершен, по ним нужно внести соответствующую документацию", - уточнил первый вице-премьер.

Он добавил, что большое число недостроенных объектов в республике находится и в муниципальной собственности - всего 646. "Из них 341 объект построен, 305 - незавершенные объекты. По 341 объекту, которые построены, но пока еще относятся к объектам незавершенного строительства, прошу глав муниципальных образований провести соответствующую работу. До 1 апреля есть время для внесения документов в Министерство финансов Республики Дагестан", - сказал вице-премьер.

Возобновление строительства

Глава Дагестана Владимир Васильев в понедельник на стратегической сессии "О приоритетах развития Северного Кавказа" в Счетной палате РФ сообщил, что власти региона в 2020 году планируют возобновить строительство, по крайней мере, 27 объектов долгостроя. В первую очередь, взяты объекты "с наиболее высокой степенью готовности", уточнил глава региона. В 2019 году было возобновлено строительство 82 объектов незавершенного строительства.

Васильев подчеркнул, что наличие значительного количества объектов незавершенного строительства является актуальной в целом для страны и для Дагестана, в частности. По его мнению, в этом вопросе нужны новые подходы и темпы по сокращению такого рода объектов.

Ранее Счетная палата выявила более 4 тыс. недостроенных объектов в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Общая сумма средств, направленных на их строительство, превышает 160 млрд рублей. Как отмечалось, наибольшее количество объектов, приостановленных без процедуры консервации, были выявлены в Чечне (464) и Дагестане (387).