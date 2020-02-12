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Китайская вирусная пневмония

Минпромторг: запасов легкой промышленности РФ хватит минимум до начала марта

В ведомстве готовы к замене китайских поставщиков, отметил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Запасы легкой промышленности РФ позволят контролировать ситуацию, возникшую из-за коронавируса в Китае, до начала марта. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Что касается легкой промышленности, безусловно, поставки из Китая составляют львиную долю импорта в РФ, и предприятия легкой промышленности с тревогой смотрят на то, как развивается ситуация в Поднебесной <...> Действительно, были сделаны определенные запасы <...> Пока запасов хватает, и хватит как минимум до начала марта ", - сказал он.

Евтухов отметил, что Минпромторг готов к замене китайских поставщиков, что станет "достаточно болезненным процессом" для российской стороны.

Замминистра также пояснил, что Китай поставляет 36% всего текстиля и более 60% обуви. Таким образом, с сокращением поставок из Китая у России появляются возможности укрепить свое положение в отрасли. "Мы, занимая 34% рынка легкой промышленности, сможем отвоевать его большую часть <...> и, с другой стороны, предъявить всю продукцию на внешних рынках - то, что мы сейчас делаем активно через программу продвижения в других странах", - добавил он.

"То, что происходит сегодня, не может нас не волновать, но нет никакой паники", - подытожил замминистра.

Теги
РоссияКитайЕвтухов, Виктор ЛеонидовичКитайская вирусная пневмония
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