Минпромторг: запасов легкой промышленности РФ хватит минимум до начала марта

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Запасы легкой промышленности РФ позволят контролировать ситуацию, возникшую из-за коронавируса в Китае, до начала марта. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

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"Что касается легкой промышленности, безусловно, поставки из Китая составляют львиную долю импорта в РФ, и предприятия легкой промышленности с тревогой смотрят на то, как развивается ситуация в Поднебесной <...> Действительно, были сделаны определенные запасы <...> Пока запасов хватает, и хватит как минимум до начала марта ", - сказал он.

Евтухов отметил, что Минпромторг готов к замене китайских поставщиков, что станет "достаточно болезненным процессом" для российской стороны.

Замминистра также пояснил, что Китай поставляет 36% всего текстиля и более 60% обуви. Таким образом, с сокращением поставок из Китая у России появляются возможности укрепить свое положение в отрасли. "Мы, занимая 34% рынка легкой промышленности, сможем отвоевать его большую часть <...> и, с другой стороны, предъявить всю продукцию на внешних рынках - то, что мы сейчас делаем активно через программу продвижения в других странах", - добавил он.

"То, что происходит сегодня, не может нас не волновать, но нет никакой паники", - подытожил замминистра.