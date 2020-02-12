"Известия": в России предложили легализовать продажу вейпов через интернет и в автоматах

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ предложил смягчить законопроект, который приравнивает к табачным изделиям электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака. Разработанные поправки легализуют продажу указанной продукции через интернет и вендинговые аппараты, сообщают в среду "Известия" со ссылкой на официальное письмо института, направленное правительству РФ и Министерству здравоохранения.

Специалисты института предложили варианты регулирования оборота никотиносодержащей продукции с помощью создания отдельного технического регламента и отказа от ее приравнивая к сигаретам в части розничных и дистанционных продаж, рекламы и выкладки. В частности, предлагается разрешить рекламу никотиносодержащей продукции, но только в местах, предназначенных для курения, или в специализированных магазинах, в том числе алкомаркетах, а также допустить открытую выкладку этих товаров.

Дистанционная продажа электронных сигарет и вейпов может быть разрешена при условии проверки курьером возраста покупателя, а также введения ответственности для интернет-магазинов за продажу продукции несовершеннолетним. Помимо этого, институт предлагает легализовать продажу через специальные торговые автоматы, но только по безналичному расчету.

В пресс-службах правительства РФ и Минздрава "Известиям" пока никак не прокомментировали эту информацию. Один из разработчиков законопроекта, сенатор Валерий Рязанский не исключил рассмотрения вопроса в связи с тем, что более жесткое регулирование может вызвать всплеск контрафакта.

В свою очередь, доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Михаил Перельман уверен, что допускать принятия этих поправок нельзя из-за риска доступа несовершеннолетних к электронным сигаретам. Председатель правления общественной ассоциации "Здоровые регионы" Алексей Шабашов указал, что регулирование продукции, подобной вейпам, не должно отличаться от норм, действующих для обычных сигарет. Член рабочей группы координационного совета Минздрава по борьбе с табаком Виктор Зыков также выступил против инициативы.

11 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные курительные устройства к сигаретам. В частности, документ, внесенный группой сенаторов во главе с Рязанским, распространяет штрафы за курение на электронные сигареты, кальяны и вейпы. Штраф остается прежним: от 500 до 1 тыс. рублей. В то же время, за курение на детской площадке придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Также предусмотрено наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами, аналогичное действующим штрафам за такое же нарушение в отношении табачной продукции: для граждан - в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.