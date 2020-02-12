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Власти Якутии: механизм компенсации инвествычета поможет реализовать крупные проекты

По словам председателя правительства региона Владимира Солодова, это нововведение позволит сбалансировать положительный эффект для ускоренной реализации бизнес-проектов
Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов
© Гавриил Григоров/ТАСС

ЯКУТСК, 12 февраля. /ТАСС/. Предложенная президентом РФ компенсация инвестиционного вычета подойдет бизнес-проектам в Якутии вне зависимости от отрасли, заявил в среду ТАСС председатель правительства региона Владимир Солодов.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Он отмечал, что сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять эту трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но "они редко используют такую возможность". Суть льготы состоит в том, что предприятия, которые вкладывают деньги в модернизацию своего производства, могут уменьшить свои выплаты налога на прибыль, если в регионе принят соответствующий закон.

"Мы считаем это поручение крайне важным и считаем, что оно будет иметь огромное значение для экономики республики. Это связано с тем, что мы уже по ряду инструментов, связанных с льготными условиями налогового обложения, видим рост выпадающих доходов. По региональным инвестиционным проектам (РИП), республика имеет огромные выпадающие доходы, причем они растут экспоненциально, и как раз это нововведение позволит сбалансировать положительный эффект для ускоренной реализации бизнес-проектов. В качестве примера можно привести переработку газа, но я бы не стал говорить о какой-то четкой отраслевой привязке", - сказал Солодов.

Тем не менее, он отметил, что внимание, скорее всего, будет уделено "новым крупным проектам".

Солодов добавил, что закон об инвествычете не принят в республике. "Но сейчас в условиях того, что будет серьезная перезагрузка инструмента, мы готовим законопроект, который уже с учетом нововведений этого года начнет действовать для всех компаний, которые планируют инвестировать республику", - сказал он.

На данный момент инициатива компенсации инвестиционного вычета поддержана правительством Якутии. Отмечается, что власти намерены рассмотреть возможность компенсации выпадающих доходов, связанных с РИП или максимального использования механизма инвествычета для стимулирования инвестиционной деятельности.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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