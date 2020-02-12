{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США раскритиковали Апелляционный орган ВТО за неподчинение правилам организации

Соответствующие обвинения содержатся в докладе Управления торгового представителя США

ТАСС, 12 февраля. Управление торгового представителя США раскритиковало Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) за отказ от выполнения правил организации и "постоянный выход за рамки приемлемого". Соответствующие обвинения содержатся в докладе, опубликованном во вторник на официальном сайте американского ведомства.

"Апелляционный орган постоянно отказывается от соблюдения правил, предусмотренных соглашениями ВТО <...>, которые были одобрены в результате обсуждения членами ВТО, - говорится в тексте доклада. - Апелляционный орган, игнорируя текст соглашений ВТО, вышел далеко за пределы ограниченной роли, которую члены ВТО предписали ему".

В своем докладе управление торгового представителя США также указало на усиление власти Апелляционного органа ВТО. "Путем постоянного выхода за рамки приемлемого Апелляционный орган усилил свои позиции и захватил полномочия суверенных государств и других членов ВТО, которые изначально ему не были делегированы", - отмечается в документе.

Соединенные Штаты, уточняется в докладе, на протяжении 20 лет выражали обеспокоенность в связи с положением дел в органе, однако это не находило отклика среди официальных лиц, в результате чего пострадала система урегулирования споров организации.

В ВТО с 11 декабря 2019 года заблокирована работа Апелляционного органа, поскольку членам организации не удается достичь консенсуса по вопросу назначения новых арбитров взамен тех, чей срок полномочий истек. Единодушия нет из-за позиции США, которые критикуют Апелляционный орган, в частности, за то, что он не укладывается в установленные сроки рассмотрения апелляций.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Ресторанная сеть Daikiya отказалась от IPO на бирже Гонконга из-за коронавируса
Она стала первой компанией, отменившей листинг после вспышки нового коронавируса COVID-19
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС