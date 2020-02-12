США раскритиковали Апелляционный орган ВТО за неподчинение правилам организации

ТАСС, 12 февраля. Управление торгового представителя США раскритиковало Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) за отказ от выполнения правил организации и "постоянный выход за рамки приемлемого". Соответствующие обвинения содержатся в докладе, опубликованном во вторник на официальном сайте американского ведомства.

"Апелляционный орган постоянно отказывается от соблюдения правил, предусмотренных соглашениями ВТО <...>, которые были одобрены в результате обсуждения членами ВТО, - говорится в тексте доклада. - Апелляционный орган, игнорируя текст соглашений ВТО, вышел далеко за пределы ограниченной роли, которую члены ВТО предписали ему".

В своем докладе управление торгового представителя США также указало на усиление власти Апелляционного органа ВТО. "Путем постоянного выхода за рамки приемлемого Апелляционный орган усилил свои позиции и захватил полномочия суверенных государств и других членов ВТО, которые изначально ему не были делегированы", - отмечается в документе.

Соединенные Штаты, уточняется в докладе, на протяжении 20 лет выражали обеспокоенность в связи с положением дел в органе, однако это не находило отклика среди официальных лиц, в результате чего пострадала система урегулирования споров организации.

В ВТО с 11 декабря 2019 года заблокирована работа Апелляционного органа, поскольку членам организации не удается достичь консенсуса по вопросу назначения новых арбитров взамен тех, чей срок полномочий истек. Единодушия нет из-за позиции США, которые критикуют Апелляционный орган, в частности, за то, что он не укладывается в установленные сроки рассмотрения апелляций.