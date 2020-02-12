Эксперты: Samsung Galaxy S10e стал самым популярным гаджетом компании в России в 2019 году

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Пик спроса на гаджеты от Samsung пришелся на июнь 2019 года, средняя стоимость предложений составляла порядка 24 тыс. рублей, а самой популярной моделью в 2019 году стал Samsung Galaxy S10e, говорится в исследовании "Яндекс.Маркета". Эксперты изучили изменение спроса на гаджеты бренда, представленные на прошлой презентации, за год.

"Пик спроса на гаджеты от Samsung пришелся на первую половину июня 2019 года - тогда средняя стоимость предложений была около 24000 рублей. Максимальные цены на них были в первой половине марта, когда в России стартовали официальные продажи трех новых моделей: Samsung Galaxy S10e, S10 и S10+. В 2019 году самой популярной моделью нового семейства стал бюджетный Samsung Galaxy S10e, далее - S10 и старшая модель линейки S10+", - отметили аналитики.

В целом на сервисе в 2019 году самыми популярными смартфонами от Samsung стали: Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy S10.

Цена на Samsung Galaxy S10e в первую неделю продаж была максимальной за весь рассматриваемый период. Средняя цена наиболее популярных предложений на "Яндекс.Маркете" тогда доходила почти до 52000 рублей. Однако сейчас средняя стоимость наиболее популярных предложений гаджета снизилась до 35000 рублей. "Пик спроса на этот смартфон пришелся на предновогодний сезон", - отмечают эксперты.

Samsung Galaxy S10 относится к "среднему" сегменту. От S10e отличается улучшенным экраном, тремя задними камерами и увеличенным объемом оперативной памяти. На старте продаж цена на гаджет была самой максимальной и доходила почти до 62000 рублей. "Однако в течение года средняя цена снижалась, и минимум был зафиксирован в начале февраля - 44600 рублей. Наибольшим спросом модель S10 пользовалась в первой половине августа", - говорится в исследовании.

Samsung Galaxy S10+ обладает максимальной комплектацией: три задние и две фронтальные камеры, датчик отпечатков на экране и максимальная емкость аккумулятора. Модель S10+ пользовалась наибольшим спросом на старте продаж. Тогда же была и максимальная цена на предложения - более 71000 рублей. В начале февраля средняя стоимость предложений на смартфон упала почти до 50000 рублей - это минимум с момента презентации. Модель S10+ Ceramic - лимитированная модель с объемом памяти в один терабайт и в керамическом корпусе стала самой дорогой в линейке S10. На старте продаж средняя стоимость популярных предложений на Маркете доходила почти до 125000 рублей. Однако в январе этого года цена достигла минимума, опустившись почти до 75000 рублей.

Предзаказ на новые модели

Южнокорейская корпорация Samsung представила 11 февраля в Сан-Франциско (штат Калифорния) несколько новых устройств, в том числе смартфон Galaxy S20 5G в трех разновидностях, а также Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.

Предзаказ устройств, как ожидается, станет возможным в США 21 февраля, смартфоны будут доступны с 6 марта. S20 в самой простой комплектации будет стоить в США от $999. Представители Samsung также заявили, что снижают цену на смартфоны Galaxy S10 и их разновидности.

В России предзаказ уже объявили крупнейшие ретейлеры. Galaxy Z Flip поступит в продажу 14 февраля в фирменных салонах Samsung и в магазинах партнеров по рекомендованной цене 119 990 руб. По этой цене предзаказ с 12 по 13 февраля уже предлагает "Связной".

В "М.Видео-Эльдорадо" новинку впервые можно будет приобрести с частичной предоплатой или в рассрочку. Предзаказ будет доступен в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких регионах. На линейку S20 можно будет оформить подписку: в этом случае представители сетей свяжутся с клиентами непосредственно перед стартом продаж. Стоимость новинок составляет от 69 990 рублей за модель S20 и 119 990 руб за Samsung Z Flip.

"По итогам 2019 года Samsung сохраняет свои лидерские позиции на рынке смартфонов. Бренд по-прежнему остается одним из наиболее востребованных среди российских покупателей с долей около 30% в натуральном выражении. <...> В 2019 году старт предзаказов и продаж S10 позволил компании нарастить долю в денежном и штучном выражении на несколько процентных пунктов, тем самым укрепив позиции бренда в сегменте смартфонов и увеличив долю на рынке в марте и апреле до рекордных за год значений. Новинки этого года, скорее всего, не станут исключением. Годом ранее наиболее востребованной была старшая модель S10+ - на неё пришлось более половины спроса на этапе предзаказа", - сообщили в компании.

"Samsung продолжит экспериментировать не только с линейкой Galaxy S20, но и со сгибаемыми смартфонами, беспроводными наушниками и компоновкой камер. Думаю, главные тренды 2020 года на рынке смартфоном будут такими: дисплеи с отверстием для фронтальной камеры, поддержка сетей 5G и увеличение количества камер", - заключила руководитель отдела категорийного менеджмента "Яндекс.Маркета" Елена Кузнецова.