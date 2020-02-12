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Nikkei: КНР лидирует по числу патентных заявок в самых перспективных областях

ТОКИО, 12 февраля. /ТАСС/. Китай лидирует по числу патентных заявок в 9 из 10 самых перспективных областей научно-технических разработок, опередив там за последние десять лет США. Это показали опубликованные в среду результаты совместного исследования, проведенного ведущей японской деловой газетой Nikkei и базирующейся в Токио компанией Astamuse, которая занимается изучением проблем интеллектуальной собственности.

Их эксперты провели анализ по 10 направлениям: искусственный интеллект, квантовые компьютеры, репродуктивная медицина, беспилотные автомобили, блокчейн, компьютерная безопасность, виртуальная реальность, дроны, электропроводящие полимеры, литий-ионные аккумуляторы. С 2000 по 2019 год в этих сферах было подано около 340 тыс. патентных заявок. Примерно 40% из них пришлось на представителей Китая и по 20% - на граждан США и Японии. Лидерство американцы сохранили лишь в сфере квантовых компьютеров.

В то же время в первой сотне компаний и исследовательских центров, подающих наибольшее количество патентных заявок по этим 10 направлениям, 64 приходятся на США, 18 - на Японию и лишь одна - на КНР.

Однако ситуация, по мнению экспертов, будет и здесь меняться в пользу Китая, который, по их данным, уже в 2017 году тратил на научно-технические разработки втрое больше, чем Япония, и быстро приближается к уровню США, занимающих первое место по этому показателю.

Теги
ЯпонияСШАКитай
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