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Исследование: бесконтактная оплата стимулирует тратить в онлайн-магазинах больше

Самые большие средние чеки при бесконтактной оплате были на сайтах с услугами по строительству и проектированию - 9 766 рублей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Бесконтактная оплата покупок увеличивает средний чек на онлайн-площадках магазинов одежды и обуви в 5 раз, на сайтах со строительными услугами - в 3 раза, а на сервисах по бронированию гостиниц - почти вдвое. Об этом говорится в исследовании влияния бесконтактных платежей на средний чек в 2019 году, проведенном "Яндекс.Кассой".

В прошлом году самые большие средние чеки при бесконтактной оплате были на сайтах с услугами по строительству и проектированию - 9 766 рублей. Суммы при оплате картами через интернет-банкинг и другими способами были в 3 раза меньше - в среднем по 3 202 рубля. На втором месте по среднему чеку оказались сервисы бронирования гостиниц и отелей (9 579 рублей при бесконтактной оплате и 5068 рублей при оплате другими методами). На третьем месте ювелирные украшения со средним чеком - 9 521 рубля. В интернет-магазинах одежды и обуви средний чек при бесконтактном расчете был в 5 раз выше, чем в остальных случаях, - 5 759 против 1 123 рублей.

Среди российских сайтов, подключенных к "Яндекс.Кассе", самый большой оборот бесконтактных платежей по всей России был в 2019 году у интернет-магазинов электроники и бытовой техники. В Москве лидерами по этому показателю стали сервисы, продающие билеты в кино, театры, музеи и на концерты. По России такие площадки занимают второе место по обороту бесконтактных платежей.

В Москве самый высокий средний чек при бесконтактных платежах был в 2019 году на сайтах и в приложениях из сферы туризма и отдыха (19 900 рублей). В Уфе лидерами по этому показателю стали онлайн-площадки, которые продают одежду и обувь (8 103 рубля), в Воронеже и Перми - сайты кредитных организаций (10 539 и 5 263 рубля соответственно). В остальных городах-миллионниках максимальные средние чеки при бесконтактной оплате были на сервисах бронирования отелей и гостиниц, а также в магазинах бытовой техники и электроники.

Чаще всего бесконтактную оплату подключают компании, которые продают продукты питания, - 24% из них принимают платежи через Apple Pay и Google Pay. В других категориях товаров и услуг доля сайтов и приложений, использующих сервисы бесконтактных платежей, немного меньше: билеты в кино, театры, музеи и на концерты - 23% площадок, сувениры и товары для хобби, тренинги и мастер-классы, товары для красоты и здоровья - в каждой категории по 20%, одежда и обувь - 18%, автомобильные запчасти и аксессуары - 17%, товары для дома и сада - 16%.

В исследовании учитывались платежи на сайтах и в приложениях, которые работают с "Яндекс.Кассой". Сравнивались данные за 2019 год об оплате через Apple Pay, Google Pay и другими способами. Сегодня с помощью "Яндекс.Кассы" платежи принимают больше 120 тыс. компаний.

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