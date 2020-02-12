Nissan подал очередной гражданский иск на $90 млн против Карлоса Гона

ТОКИО, 12 февраля. /ТАСС/. Японский концерн Nissan подал гражданский иск на 10 млрд иен (около $90 млн долларов по текущему курсу) против своего экс-главы Карлоса Гона. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении автомобильной компании.

Отмечается, что иском, поданным в окружной суд города Иокогама, Nissan намеревается получить компенсацию за убытки, причиненные деятельностью Гона за годы его управления. Летом прошлого года Nissan уже подавал гражданский иск против Карлоса Гона в суд на Виргинских островах.

Гон, имеющий гражданства Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн), полученное им как председателем совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены и другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан через Турцию. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости.

Судебный процесс должен был начаться весной этого года. Карлос Гон неоднократно обвинял руководство компании Nissan в сговоре против него. Японский автоконцерн эти обвинения отвергает.