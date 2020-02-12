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Комитет Думы рекомендовал смягчить ограничения для иностранных акционеров российских СМИ

В частности, речь идет об устранении ограничений, исключающих возможность реализовывать корпоративные права в пределах, не превышающих 20% иностранного участия в уставном капитале российских СМИ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект, снимающий ряд ограничений в отношении иностранных акционеров российских СМИ.

Документом устраняются ограничения, исключающие возможность реализовывать корпоративные права в пределах, не превышающих 20% иностранного участия в уставном капитале российских СМИ, а также права на судебную защиту. Проект закона распространяется на иностранные государства, юридические и физические лица, международные организации, российские юридические лица, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%, лиц без гражданства и россиян, имеющих гражданство другого государства.

"Принадлежащие данным лицам голоса учитываются при определении кворума общего собрания участников и при подсчете голосов в пределах, не превышающих 20% такого участия", - говорится в пояснительной записке к документу. При этом отчуждение акций (долей участия) у указанных лиц осуществляется в соответствии с гражданским законодательством, следует из текста инициативы.

Помимо этого, законопроектом исключается понятие "участник средства массовой информации" в связи с его неопределенностью, указывается в сопроводительных материалах.

Законопроект направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 17 января 2019 года по делу о проверке конституционности статьи 19.1 закона о СМИ в связи с жалобой Евгения Финкельштейна.

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