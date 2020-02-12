Комитет Госдумы рекомендовал доработать законопроект о значимых информационных ресурсах

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в среду отправил законопроект о значимых информационных ресурсах на доработку автору документа депутату Антону Горелкину. Ранее он неоднократно заявлял о готовности доработать текст инициативы.

Законопроект, которым предлагается ограничить на уровне 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, был внесен в Госдуму в конце июля. Нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу, говорится в первоначальной редакции.

Документ получил положительный отзыв правительства РФ, которое также предложило конкретизировать критерии определения значимых информационных ресурсов. Кроме того, кабмин рекомендовал ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах на уровне менее 50% голосующих акций.

"В законопроекте есть целый ряд несогласованностей, на которые мы обращаем внимание. В частности, многие положения законопроекта не согласуются с действующим законодательством", - сказал глава комитета Александр Хинштейн. В качестве примера он привел тот факт, что единственным критерием для признания информационного ресурса значимым является возможность сбора информации о пользователях. "Но такой критерий относим к абсолютно любому сайту", - обратил внимание парламентарий.

По его словам, документом также не регламентируются критерии, при которых правительственная комиссия имеет право согласовывать сделки по приобретению более 20% значимого информационного ресурса иностранными лицами. "В связи с этим комитет предлагает автору законопроекта его забрать и изменить", - заключил Хинштейн.