В Минтруде заявили, что вопрос снижения ставок страховых взносов в кабмине не обсуждается

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вопрос снижения ставок страховых взносов в российском правительстве не обсуждается, сообщил в среду на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Газета "Ведомости" ранее сообщила о том, что в правительстве на данный момент рассматриваются различные варианты снижения общей ставки - с 30% до 23-25%.

"Мы базируемся на страховой модели, прежде чем поднимать вопрос о снижении ставок страховых взносов, мы должны исходить из тех обязательств, которые сформированы в рамках фонда страхования и в рамках пенсионного фонда, и в рамках фонда обязательного медицинского страхования. Я вас уверяю, что никто в правительстве на сегодняшний день не ставит вопрос относительно снижения всевозможного рода страховых обязательств, которые предусмотрены действующим законодательством", - сказал Котяков.