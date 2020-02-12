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В Минтруде заявили, что вопрос снижения ставок страховых взносов в кабмине не обсуждается

Как заявил глава ведомства Антон Котяков, нужно исходить из тех обязательств, которые сформированы в рамках фонда страхования, пенсионного фонда и фонда обязательного медицинского страхования
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вопрос снижения ставок страховых взносов в российском правительстве не обсуждается, сообщил в среду на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Газета "Ведомости" ранее сообщила о том, что в правительстве на данный момент рассматриваются различные варианты снижения общей ставки - с 30% до 23-25%.

"Мы базируемся на страховой модели, прежде чем поднимать вопрос о снижении ставок страховых взносов, мы должны исходить из тех обязательств, которые сформированы в рамках фонда страхования и в рамках пенсионного фонда, и в рамках фонда обязательного медицинского страхования. Я вас уверяю, что никто в правительстве на сегодняшний день не ставит вопрос относительно снижения всевозможного рода страховых обязательств, которые предусмотрены действующим законодательством", - сказал Котяков.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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