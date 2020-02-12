РЖД в ближайшие недели заключат договор на проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" в течение нескольких недель планируют заключить договор на проектирование высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург, сообщил на заседании Совета Федерации глава холдинга Олег Белозеров.

"В ближайшие несколько недель мы заключим договор на проектирование. Мы планируем, что 2,5 года у нас уйдет на проектирование. И в 2026-2027 годах появится высокоскоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург", - сказал он.

Ранее Белозеров сообщал журналистам, что РЖД считают целесообразным начать строить в 2020 году. ВСМ Москва - Нижний Новгород, для которой проектная документация уже готова. Строительство всей линии Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород планируется завершить в 2026 году.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей, говорил в июне 2019 года Максим Акимов, занимающий тогда должность вице-премьера РФ.