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Второй шоурум российской марки автомобилей Aurus откроют в Москве в 2021 году

Новое демонстрационное пространство разместится в центре "Авилон Легенда"
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Второй шоурум российской марки автомобилей представительского класса Aurus откроет в Москве автодилер "Авилон" в I полугодии 2021 года, говорится в сообщении компании Aurus.

В конце августа 2019 года первый шоурум Aurus открыл автодилер "Панавто" в башне "IQ-квартал" на территории "Москва-Сити".

"С началом промышленного производства автомобилей Aurus, запланированного на первое полугодие 2021 года, "Авилон" откроет в Москве демонстрационное пространство Aurus в "Авилон Легенда", где потенциальным покупателям будет предоставлена возможность познакомиться с автомобилями Aurus, возможностями индивидуализации автомобилей, условиями их приобретения и обслуживания", - говорится в сообщении компании.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что, начиная с 15 февраля 2018 года, на Aurus поступило более 600 предзаказов. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 млн рублей, сообщал гендиректор ООО "Аурус" Адиль Ширинов.

Выпуск пилотной партии автомобилей Aurus ожидается в ноябре 2020 года. Согласно данным в презентационном ролике компании, на заводе в Елабуге в 2021 году планируется произвести 360 автомобилей, в 2022 году - 1 тыс. 724, в 2023 году - более 4 тыс., а в 2024 году - 5 тыс. 274 автомобиля. В феврале 2020 года планируется начать изготовление технологического оборудования, в августе 2020 года начнется монтаж оборудования, а в октябре - пуско-наладочные работы.

Aurus - российская марка представительских автомобилей, в которую входят лимузин, внедорожник, седан и минивэн. Создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.

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