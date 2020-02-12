Комитет Госдумы одобрил законопроект, повышающий эффективность выявления картелей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, повышающий эффективность выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в законы "О защите конкуренции", "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

При проведении расследований по делам о картелях и иных антиконкурентных соглашениях антимонопольный орган сталкивается с активным противодействием, которое заключается в сокрытии и уничтожении информации, имеющей значение для доказывания противоправной деятельности, говорится в пояснительной записке. В связи с этим законопроект предоставляет возможность антимонопольному органу осуществлять выемку (изъятие) документов и предметов (по антикартельным расследованиям) и получать объяснения у должностных лиц компаний, в отношении которых осуществляются мероприятия по антимонопольному контролю. Аналогичное право в настоящее время предоставлено должностным лицам налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку, поясняют в правительстве.

Законопроект предусматривает право антимонопольного органа на получение персональных данных и данных об абонентах услуг связи. При этом предлагается ограничить это право только расследованиями, связанными с установлением антиконкурентных соглашений. Кроме того, согласно законопроекту, правоохранительные органы смогут передавать в антимонопольный орган информацию, полученную при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Для предотвращения заключения картелей увеличиваются сроки давности рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Предлагается увеличить срок давности по всем делам об антиконкурентных соглашениях до четырех лет, когда дело возбуждено до истечения трех лет с даты заключения или реализации сговора, а в тех случаях, когда соглашения указывают на наличие признаков преступления - до шести лет. Законопроектом также предлагается распространить запрет на уведомление о проведении внеплановых проверок на все расследования об антиконкурентных соглашениях.

Поправки вносятся также в законодательство о госзакупках - предусматривается, чтобы заказчик при размещении извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе включал информацию о предупреждении об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере закупок, антимонопольного законодательства и антикоррупционного законодательства. Предполагается введение реестра юридических лиц и органов юрлиц - участников ограничивающих конкуренцию соглашений. В реестр будут включаться сведения о хозяйствующих субъектах, в отношении которых вынесено решение ФАС России о признании их нарушившими закон о защите конкуренции.

Предлагаемые законодательные изменения служат цели совершенствования борьбы с картелями и иными антиконкурентными соглашениями и позволят антимонопольному органу существенно усовершенствовать практику сбора доказательств по таким делам, говорится в пояснительной записке. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 18 февраля.