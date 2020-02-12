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Володин: товарооборот России и Сербии вырос за 2019 год почти на 24%

Как заявил спикер Госдумы, Россия входит в тройку стран, у которых самый большой торговый оборот с Сербией

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду на двусторонней встрече в Москве с председателем Народной скупщины (однопалатный парламент) Сербии Маей Гойкович отметил укрепление двусторонних отношений, в том числе рост объемов взаимной торговли.

"Если бы так у нас отношения развивались со всеми, мы были бы очень рады. В частности, крепнут отношения в области взаимной торговли - почти на 24% вырос за прошлый год товарооборот. Россия входит в тройку стран, у которых самый большой торговый оборот с Сербией. По поставкам сельхозпродукции мы у вас первые", - сказал Володин.

Гойкович в свою очередь выразила заинтересованность в развитии сотрудничества двух стран и в других областях. "Особенно мы заинтересованы в энергетической сфере", - пояснила она.

Володин также отметил результативность межпарламентского сотрудничества с Сербией, указав, что динамику развитию отношений двух стран придают президенты Владимир Путин и Александар Вучич. "Мы с вами делаем все для того, чтобы законодательно обеспечить реализацию договоренностей, которые достигаются на уровне глав государств", - констатировал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияСербияВучич, Александар
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