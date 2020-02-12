Reuters: Airbnb приостановила бронирование жилья в Пекине до мая из-за коронавируса

ТАСС, 12 февраля. Американский онлайн-сервис Airbnb приостановил услуги по бронированию жилья в Пекине до мая в связи со вспышкой нового типа коронавируса. Об этом сообщает в среду агентство Reuters .

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"Помимо Пекина, местные власти обратились с требованием отменить бронирование также в городе Уси и районе городского подчинения Юнчуань [города] Чунцин", - цитирует агентство слова представителя компании.

Ранее сообщалось, что Airbnb приостановила бронирование апартаментов в Пекине до конца февраля.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19, Corona Virus Disease - 2019), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.