Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россияне стали меньше экономить на продуктах питания, при этом требования к качеству и ассортименту выросли. Об этом говорится в проведенном Сбербанком исследовании индекса потребительской уверенности россиян, так называемого индекса Иванова (типичного представителя среднего класса в России).

"Благодаря росту реальных доходов населения снизилась чувствительность граждан к уровню цен и повысилась требовательность к качеству и ассортименту продуктов питания", - говорится в исследовании.

Потребительскую уверенность россиян подтверждают предновогодние траты, отмечается в исследовании. В среднем россияне были готовы потратить на празднование Нового года 8 879 рублей - на 17% больше, чем годом ранее. Расходы на покупку продуктов питания к новогоднему столу увеличились на 10%.

Также, по данным авторов материала, сократилась доля респондентов, не имеющих сбережений, до 36% по сравнению с 41% в III квартале 2019 года и IV квартале 2018 года.